Vers un partage facilité d'images faciales et de casiers judiciaires entre les polices de l'UE

Le traité de Prüm facilite, depuis 2008, l'échange de plaques d'immatriculation, d'empreintes génétiques et digitales entre les polices de l'UE. La Commission européenne vient de présenter un « code de coopération policière de l'UE » qui veut l'élargir aux photos de visages et casiers judiciaires des suspects.

D'après l'évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l'UE, réalisée par Europol en 2021, près de 70 % des réseaux criminels sont actifs dans plus de trois États membres, et environ 65 % des réseaux criminels présents dans l’UE comprennent des membres de plusieurs nationalités.

La Commission européenne a présenté la semaine passée un « code de coopération policière de l'UE » censé renforcer la coopération entre les services répressifs des États membres, et fournir aux policiers de l'UE des outils plus modernes pour l'échange d'informations.

La FAQ afférente rappelle que les États membres ont en effet mis en place entre eux « au moins 60 accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, tous différents les uns des autres ». Or, si cette stratégie permet aux États membres de tenir compte des spécificités régionales, elle a également entraîné une fragmentation et des obstacles à la coopération :

« À titre d'exemple, dans les petits pays ou les pays sans littoral, les agents des services répressifs peuvent devoir suivre jusqu'à sept réglementations différentes lorsqu'ils mènent des poursuites transfrontalières dans les pays voisins. »

De plus, et d'un point de vue pratique, les équipements de communication sécurisés utilisés entre différents États membres ne sont pas toujours compatibles, ce qui signifie qu'un policier menant des poursuites transfrontalières dans un autre pays peut ne pas être en mesure de communiquer avec des collègues de son pays ou d'un pays voisin une fois la frontière franchie.

En outre, les États membres ne disposent pas toujours des structures ou des ressources nécessaires pour échanger efficacement des informations avec d'autres États membres. Et il n'existe pas de canal unique pour l'échange d'informations, ce qui entraîne une duplication des demandes, des retards indus et, occasionnellement, des pertes d'informations.

L'actuel cadre juridique de l'UE, estime la Commission, « crée de l'incertitude et engendre un manque de clarté quant aux règles que les agents de police doivent respecter » lorsqu'ils interviennent dans un autre État membre.

Les termes du traité de Prüm seraient « dépassés »