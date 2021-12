La CNIL explique comment Viginum triera les données extraites des réseaux sociaux

Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) a reçu le feu vert du Conseil d’Etat pour collecter les données publiques sur les réseaux sociaux, afin de lutter contre la diffusion de fausses informations et de traquer les ingérences numériques étrangères, rapporte l'AFP.

« Un soulagement pour l'État, qui n'a donc pas à se soumettre au débat parlementaire », décrypte Le Figaro : « le Conseil d'État devait en effet décider si le périmètre d'action de Viginum devait être encadré par un décret ou un projet de loi ». Le décret établissant ses modalités d’action et outils a été publié le 9 décembre au Journal officiel. Il prévoit notamment que Viginum puisse travailler sur les plateformes nécessitant une inscription, comme Facebook, Instagram ou Twitter. Les messageries privées, comme WhatsApp ou Messenger, ne sont pas concernées.

Les données collectées ne pourront être conservées que pour une durée maximum de six mois, et les collectes ne pourront être ni « automatiques » ni « constantes », mais déclenchées après qu’un agent a détecté quelque chose de suspect. Le texte précise que Viginum « est autorisé à mettre en œuvre un traitement informatisé et automatisé de données à caractère personnel » :

« Ce traitement a pour finalités la détection et la caractérisation des opérations impliquant, de manière directe ou indirecte, un Etat étranger ou une entité non étatique étrangère, et visant à la diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée (…) d’allégations ou imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment lorsque ces opérations sont de nature à altérer l’information des citoyens pendant les périodes électorales. »

Il « repose sur la collecte et l’exploitation des contenus publiquement accessibles aux utilisateurs » de certaines plateformes, « dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte [...] les données ainsi collectées sont exploitées pour les seuls besoins de l’élaboration de notes d’analyse » précise le décret.

« La sélection des contenus à collecter s’opère de manière proportionnée et automatisée » en respectant certains critères techniques, dont « l’exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d’identification vocale », ajoute le texte. Lorsqu'une campagne étrangère hostile sera caractérisée, et ses auteurs identifiés par Viginum, c'est l'État qui décidera de lancer ou non une stratégie de réponse contre un pays, indique Le Figaro :

« À l'image de ce qui peut se faire dans le domaine de la cybersécurité, l'exécutif pourra par exemple rendre publiques ces ingérences, geler des accords commerciaux et avoirs financiers, ou s'engager dans des opérations plus secrètes. »

Doté d'un budget de 12 millions d'euros, Viginum compte une vingtaine de personnes à plein temps, issues de l'administration et du secteur privé : analystes des réseaux sociaux, géopolitiques ou experts en sciences sociales.

Une collecte massive de données à tout instant