Sagittarius A* : astuce et apprentissage automatique pour révéler des « secrets » du trou noir

À défaut de pouvoir observer l’Univers comme ils le souhaitent, les scientifiques ont recours à des astuces. L'équipe GRAVITY explique ainsi comment elle a « obtenu les images les plus détaillées et les plus nettes à ce jour de la région entourant le trou noir supermassif au centre de notre galaxie ».

Sagittarius A* est bien connu des astronomes amateurs : il s’agit d’un trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée (notre galaxie), dans laquelle se trouve donc le système et la Terre. Il pèse la bagatelle de plus de 4 millions de fois la masse de notre Soleil et se trouve à environ 26 000 années-lumière.

Pour rappel, il s'agit d'un objet tellement massif qu’il ne laisse s’échapper aucune matière ni lumière, pas le moindre photon. « Bien que peu actif ce trou noir et son environnement font l’objet d’observations à toutes longueurs d’onde depuis sa découverte en 1974 car, grâce à sa proximité et sa taille, il permet l’exploration des phénomènes étranges qui se déroulent autour de ces objets mystérieux, prévus par la théorie de la relativité générale », rappelle l’Université de Paris. Les trous noirs sont aussi au cœur des premières détections d’ondes gravitationnelles.

Plongeon au centre galactique

Le Very Large Telescope en mode interféromètre (nous allons y revenir) de l'Observatoire Européen Austral (VLTI de l'ESO) « a obtenu les images les plus détaillées et les plus nettes à ce jour de la région entourant le trou noir supermassif […] Les nouvelles images permettent de zoomer 20 fois plus que ce qui était possible avant ».

Au-delà de la beauté du geste, cette avancée à des conséquences tangibles sur notre connaissance de l’Univers. En effet, ces images ont « aidé les astronomes à trouver une étoile jamais observée auparavant à proximité du trou noir. En suivant les orbites des étoiles au centre de notre Voie lactée, l'équipe a réalisé la mesure la plus précise à ce jour de la masse du trou noir ». Deux articles ont été publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics (ici et là).

Nous devons ces travaux à l’équipe GRAVITY, placée sous la houlette de l’Allemand Reinhard Genzel, lauréat du Nobel de physique en 2020 pour la découverte « d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie », qui n’est autre que le fameux Sagittarius A*.

GRAVITY s’était déjà illustrée il y a quelques années en confirmant « des prédictions de la relativité générale aux abords du trou noir supermassif au centre de la Galaxie »… théorie qui ne cesse d’être validée au fil du temps malgré les « attaques » des scientifiques pour essayer de trouver des failles et y glisser d’autres théories.

L’interférométrie à la rescousse…