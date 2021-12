Assange : la justice britannique rouvre la possibilité d'une extradition

La Haute-Cour de Londres a annulé, vendredi 10 décembre en appel, le refus d'extrader le fondateur de Wikileaks Julian Assange vers les États-Unis.

Les hauts magistrats britanniques reviennent ainsi sur la décision initiale de la juge Vanessa Baraitser, qui il y a près d'un an s'était opposée à la remise aux autorités américaines de l'Australien âgé de 50 ans, invoquant le risque de suicide du fondateur de WikiLeaks, rappelle l'AFP.

La cour ayant « autorisé l'appel » formé par les États-Unis, la justice britannique devra de nouveau statuer sur la demande d'extradition.

Le jugement est motivé par le fait que les États-Unis ont apporté quatre « garanties » en :

excluant la possibilité que M. Assange fasse l'objet de « mesures administratives spéciales » ou soit détenu dans l'établissement « ADX » (une prison de sécurité maximale à Florence, Colorado, États-Unis), que ce soit avant le procès ou après une condamnation, à moins qu'il ne commette un acte futur qui le rende passible de telles conditions de détention ;

s'engageant à ce que les États-Unis consentent à ce que M. Assange, s'il est condamné, soit transféré en Australie pour y purger sa peine ;

s'engageant à ce que, pendant sa détention aux États-Unis, M. Assange reçoive le traitement clinique et psychologique approprié recommandé par un clinicien qualifié de la prison où il est détenu.

Dans un communiqué, WikiLeaks note que Julian Assange n'a pas été autorisé à assister en personne à l'audience d'appel. Il rappelle en outre que de nombreux défenseurs des droits humains et syndicats de journalistes, dont Amnesty International, Reporters sans frontières, ACLU, Human Rights Watch et la Fédération internationale des journalistes, ont qualifié les accusations portées contre Julian Assange de « menace pour la liberté de la presse dans le monde », demandant au ministère de la Justice de Biden d'abandonner les poursuites contre le fondateur de WikLeaks.

« Nous ferons appel de cette décision le plus tôt possible », a déclaré Stella Moris, la fiancée de Julian Assange. Elle a qualifié la décision de la Haute Cour de « dangereuse et malavisée » et de « grave erreur judiciaire » :

« Comment peut-il être juste, comment est-il possible d'extrader Julian vers le pays même qui a comploté pour le tuer ? »

Peut-on croire aux assurances des États-Unis ?