Les détails de l’accord européen pour « prolonger la gratuité de l’itinérance » de 10 ans

Le Parlement et le Conseil européens sont arrivés à un accord « pour prolonger la gratuité de l’itinérance » qui doit encore « formellement approuvé » pour entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2022. Que faut-il attendre de ce nouveau règlement ? On fait le point.

Depuis le 15 juin 2017, les règles en vigueur dans l’Union européenne imposent aux opérateurs de proposer du roaming comme à la maison. Nous avons déjà longuement détaillé le principe de fonctionnement, et récemment fait le point sur les opérateurs autorisés à déroger aux règles en France (de moins en moins nombreux).

Le règlement européen a par contre une date de fin : le 30 juin 2022. Les institutions se sont mises à l’œuvre afin de le retravailler et repartir sur dix ans de plus. Le Parlement et la Commission veulent en profiter pour apporter des changements au passage… encore faut-il que tout le monde se mette d’accord.

Le règlement actuellement en place a nécessité plusieurs années de discussions plus ou moins animées, parfois émaillées de faux espoirs. Cette fois-ci, les planètes semblent s’aligner pour que cela ne se reproduise pas.

Le Parlement européen vient en effet d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Conseil « pour prolonger la gratuité de l’itinérance », sous les applaudissements de la Commission européenne :

« Le nouveau règlement prolongera jusqu'en 2032 le système existant grâce auquel il n'est pas permis de facturer des frais supplémentaires aux citoyens pour leurs appels ou pour leur utilisation de données lors de leurs déplacements au sein de l'UE, et il apportera également de nouveaux avantages. »

L'accord doit encore être « formellement approuvé », mais cela ne devrait être qu’une formalité.

« Même niveau de qualité » en roaming qu’à la maison