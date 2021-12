66 % des policiers européens satisfaits de la coopération des plateformes

Un rapport d'Europol confirme le fait que les policiers sont plutôt très satisfaits de sa plateforme SIRIUS d'accès aux preuves électroniques pour les enquêtes sur Internet. La France et l'Allemagne en sont (et de loin) les principaux utilisateurs, Facebook et Google les principaux fournisseurs (et, là aussi, de loin).

65,9 % des policiers européens interrogés se disent satisfaits (49 %), très satisfaits (14,9 %) voire extrêmement satisfaits (1,9 %) de leur coopération avec les plateformes en ligne situées à l'étranger. Cela représente une baisse de 2,3 % par rapport à l'an passé, mais au vu du contexte et des problèmes causés par la pandémie, le taux reste « remarquablement élevé ».

Les chiffres ont été rendus publics dans la troisième édition annuelle du rapport SIRIUS sur la situation des preuves numériques de l'Union européenne, publié fin novembre par Europol, Eurojust et le Réseau judiciaire européen.

Le projet SIRIUS a été créé par Europol en octobre 2017 en réponse au besoin croissant des services répressifs de l'UE d'accéder à des preuves électroniques pour les enquêtes sur Internet, « car plus de la moitié de toutes les enquêtes pénales incluent aujourd'hui une demande d'accès transfrontalière des preuves électroniques (telles que des SMS, des e-mails ou des applications de messagerie) ».



Il propose une variété de services, tels que des directives, des formations et des outils, pour faciliter l'accès aux données détenues par les fournisseurs de services en ligne, et est utilisé par les autorités compétentes de 44 pays, représentant les 28 États membres de l'UE et un nombre croissant de pays tiers ayant des accords avec Europol.

Le rapport repose sur les informations détaillées recueillies auprès de plus de 250 fonctionnaires interrogés des autorités répressives et judiciaires des États membres de l'UE, ainsi que des contributions pertinentes provenant d'une douzaine de grands fournisseurs de services en ligne.

Alors que la pandémie pour contribué à augmenter les activités de cybercriminalité comme les campagnes de phishing, les ransomwares ou les ventes de produits contrefaits, « près de la moitié des policiers interrogés ont déclaré que leur besoin de preuves électroniques avait augmenté » :

« Pour la première fois, la plate-forme SIRIUS, hébergée sur la plate-forme d'experts d'Europol, est la principale source d'informations pour les praticiens de l'application des lois à la recherche d'une assistance concernant les demandes de données dans le cadre de la coopération volontaire. Il a été sélectionné avant les guichets uniques et les unités nationales, et cimente le projet SIRIUS en tant que centre de référence dans le domaine de la preuve électronique. »

25 % ont cela dit déclaré que leur capacité à demander des preuves électroniques avait diminué, probablement en raison de la transition vers le travail à distance. De même, les mesures de distanciation sociale et les confinements ont eu un impact sur le travail quotidien des autorités judiciaires : 35 % des personnes interrogées ont signalé des retards dans les procédures.

Le volume de demandes transfrontalières soumises par les autorités de l'UE aux huit principaux fournisseurs de services en ligne a augmenté de 27 % en 2020 par rapport à l'année précédente, avec une grande majorité d'entre elles émises par l'Allemagne et la France, et principalement vers Facebook et Google. Il y a eu une augmentation très significative de 112 % des demandes de divulgation d'urgence en 2020 par rapport à 2019, Facebook en recevant la plupart.

L’épine de la conservation des données de connexion