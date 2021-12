Pédocriminalité : les deux-tiers des contenus émaneraient des mineurs eux-mêmes

Aux « sextos » et « nudes » librement consentis, mais par la suite partagés à leur insu, et récupérés par des pédocriminels, se rajoutent des « sextorsions » émanant notamment de pédophiles se faisant passer pour des mineurs. Une banalisation constatée tant par les ONG que par Europol.

L'édition 2021 du rapport annuel d'évaluation de la menace en termes de crime organisé sur Internet (IOCTA, pour Internet Organised Crime Threat Assessment) d'Europol se focalise sur ce qui a changé ces douze derniers mois, qu'il s'agisse de nouvelles menaces, modus operandi, de cas notables et des besoins réclamés par les autorités.

À titre liminaire, Catherine De Bolle, la directrice de l'agence, souligne que le nombre d'opérations conjointes internationales en matière de menaces cyber était passé de 57 en 2013 à 430 en 2020. Signe de la montée en puissance des diverses formes de cybercriminalité, mais aussi des efforts judiciaires et policiers pour les entraver.

L'an passé, Europol estimait que la cybercriminalité relevait plus d'une « évolution » que d'une « révolution », et que ses modus operandi ne changeaient pas tant que cela. Pour autant, ces douze derniers mois, sur fond de pandémie, ont créé « des circonstances exceptionnelles qui accélèrent cette évolution », permettant aux cybercriminels de chercher à en profiter, et donc à innover.

De la double extorsion à la surarnaque

Du fait du recours accru au télétravail, Europol note ainsi une accélération des attaques ciblant des vulnérabilités affectant les VPN, ainsi que diverses arnaques au commerce en ligne.

Les rançongiciels, de leur côté, visent de plus en plus des cibles « à haute valeur ajoutée ». L'an passé, la tendance était à la double extorsion : en sus du paiement de la rançon, les victimes étaient en effet menacées de voir les données exfiltrées être publiquement révélées.

Sur la préiode, les cybercriminels n'hésitent pas à accroitre la pression en contactant des journalistes, ainsi que les clients, partenaires et employés des victimes des rançongiciels, ou encore en leur faisant subir des attaques DDOS.

Le mode opératoire des arnaques aux faux investissements, l'une des principales menaces identifiées par les polices européennes, a de son côté tablé sur une surarnaque. Cherchant à profiter de la détresse des arnaqués, les arnaqueurs ont en effet mis en place des « call centers » afin de se faire passer pour des cabinets d'avocats ou des forces de l'ordre, et « offrir » leur aide (payante) en vue de soi disant récupérer les fonds perdus.

Les autorités ayant multiplié le nombre de saisies de places de marché du « darkweb » (et d'arrestations afférentes, de leurs administrateurs voire vendeurs), ces dernières ont de leur côté amélioré leur sécurité opérationnelle (OpSec).

Elles opteraient ainsi de plus en plus pour des hébergements sis dans des pays moins regardants, la cryptomonnaie open source axée sur la vie privée et la décentralisation Monero plutôt que le Bitcoin, ou encore pour des messageries sécurisées grand public telles que Wickr et Telegram.

Les malwares bancaires et mobiles s'attaquent à la 2FA