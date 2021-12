Bruno Le Maire veut « écrire une nouvelle page de l'histoire spatiale » et « notre SpaceX »

Dans le cadre du plan France 2030, 1,5 milliard d’euros sont destinés au spatial. Deux priorités sont mises en avant : « rattraper le retard sur certains segments » et « investir dans les nouveaux usages ». Il est notamment question de développer un mini-lanceur réutilisable, en quatre ans seulement.

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, a présenté la stratégie spatiale française. Elle va bien au-delà de nos frontières puisqu’elle s’inscrit dans un mouvement européen. Pour rester fort face aux concurrents du New Space, le vieux continent doit s’unir autour d’un point d’ancrage : Ariane 6.

« Nous étions partis depuis plusieurs années, soyons clairs sur le chemin de la division et de la rivalité entre nations européennes où, chacun, dans son coin, commençait, soit à vouloir torpiller Ariane 6, soit à vouloir ouvrir une concurrence entre les États européens pour que chacun ait son propre lanceur. C'était suicidaire », explique-t-il.

Il en profite pour rappeler que les Américains et les Chinois pratiquent déjà depuis longtemps une préférence nationale, et que l’Europe doit faire de même : « Je revendique la préférence européenne ». Ce n’est pas le premier et certainement pas le dernier à parler d’un « buy european act » dans le domaine spatial.

La Cour des comptes y faisait référence il y a un peu moins de trois ans. Bonne nouvelle dans ce contexte : « l'Allemagne lancera ses satellites OPS-SAT sur Ariane 6 et non pas sur SpaceX ».

« Ariane 6 est la bonne solution », mais…