Vous avez gagné 30 bitcoins !

Règle de base : si le message semble trop beau pour être vrai, c’est souvent le cas. Les techniques utilisées sont de plus en plus sophistiquées et le diable est parfois dans les détails. On décortique une tentative d’arnaque aux bitcoins qui parait pourtant alléchante au premier abord.

Quelle joie de recevoir de bonnes nouvelles, pendant les fêtes ou en début d'année ! Malgré la chute des cours des cryptomonnaies, apprendre par mail qu’on s’appelle Rob Hoffman, qu’on a 30 bitcoins qui dorment dans un coin et qu’il n’y a plus qu’à se connecter pour les retirer, ça fait plaisir et donne envie d’aller voir de plus près, peu importe que le mail se trouve dans le dossier des indésirables et que l’expéditeur ait un nom de domaine sans rapport avec le site indiqué dans le corps du message. Que ne ferait-on pas pour 30 bitcoins, surtout qu’ils pourraient être avantageusement investis dans un abonnement à Next INpact (ou dans l'inflation à venir).

Dans le doute...

Avant d’aller trop loin, rappelons que tout ce qui est trop beau pour être vrai est… trop beau pour être vrai : le jardinier de Kadhafi qui a mis des millions de dollars de côté pour vous, les investissements en cryptomonnaies qui rapportent 5 % par jour, on connait. Mais pourquoi proposer 30 bitcoins sans contrepartie : où est le piège ?

Il y en a forcément un, mais lequel ? Nous allons décrypter cette affaire qui s'est présentée à nous, en cherchant à établir le scénario mis en place par les fraudeurs. Au passage, n’essayez pas vous-même de creuser ce genre d’arnaques si vous ne savez pas exactement ce que vous faites. Pour cette petite enquête, il vaut mieux sortir couvert : machines virtuelles/isolées, connexion anonyme et numéro de téléphone jetable sont de rigueur.

Première connexion