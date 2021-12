Censure constitutionnelle des réquisitions des fadettes et autres données de connexion

Le 21 septembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation transmettait au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. L’affaire concernait une procédure visant une personne depuis condamnée pour plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants (voir cet article de la Voix du Nord).

En amont, avaient été mis en œuvre les moyens prévus par les articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale, que cette personne avait contesté dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Ces articles autorisent la réquisition des données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire. Une telle réquisition permet de glaner les données de trafic ou FADET (FActures DEtaillées des dates, heures et destinations des appels) et les données d’identité (nom, numéro de téléphone, adresses IP, etc. des utilisateurs de communications électroniques) dans un grand nombre de cas.

Les données de connexion et le Code de procédure pénale

Ainsi, en vertu de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique », les informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives.

L'obligation de secret professionnel ne peut être opposée, sauf motif légitime. Quand la procédure vise un avocat, un médecin, un notaire, un journaliste ou encore un magistrat, l’accord de l’intéressé est nécessaire.

Selon l'article 77-1-2, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir par « voie télématique ou informatique », sur autorisation du procureur de la République, « la mise à disposition d'informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives ».

En somme, la première disposition permet au procureur de se faire communiquer des données de connexion, quand la seconde lui permet d’y avoir accès.

Droit à l’intimité de la vie privée et jurisprudence européenne