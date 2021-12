Le gouvernement prive la CNIL des moyens d’évaluer l’efficacité du passe sanitaire

200 courriers. 42 contrôles. Voilà les chiffres à retenir du quatrième bilan de la CNIL relatif aux traitements mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire. Une nouvelle fois cependant, la commission est dans l’incapacité de jauger la proportionnalité des traitements « SI-DEP », « CONTACT COVID », « TOUSANTICOVID », « VACCIN COVID » et l’inévitable passe sanitaire.

Un investissement « sans équivalent dans l’histoire de l’institution ». La petite phrase issue de l’avis publié hier traduit l’ampleur du chantier qui occupe l’autorité de contrôle depuis le début de la crise sanitaire.

Cet épisode, qui s’éternise mois après mois, met en branle plusieurs traitements concomitants où à chaque strate, des millions de données à caractère personnel sont transmises et traitées avec dans le lot, des données de santé que le RGPD classe dans la catégorie « sensible ».

Pour rappel, SI-DEP est le traitement qui centralise les tests afin de nourrir le téléservice CONTACT COVID, celui-là même qui veut détecter les cas contacts. Quelque 4 500 laboratoires sont automatiquement connectés à SI-DEP mais il est également possible de transmettre les résultats manuellement.

STOPCOVID, devenu TOUSANTICOVID est l’application de suivi de contacts, volontairement installée par les utilisateurs. Elle alerte donc des cas de proximité avec un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif. L’app diffuse désormais en plus des informations sur les campagnes vaccinales.

Depuis novembre 2020, les fonctionnalités « TAC Carnet » et « TAC Signal » permettent également de gérer les fameux QR-Codes présentés dans les gares, les restaurants ou aux portes des salles de concert. Quant au traitement VACCIN COVID, il assure pour sa part la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales, dont l’approvisionnement en vaccins et seringues.

Le bilan publié hier s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, modifiée le 14 novembre 2020.

Le gouvernement doit depuis produire tous les trois mois un rapport au Parlement, détaillant l’application des mesures, accompagné d’« indicateurs d'activité », de « performance » et autres « résultats quantifiés ». Une copie à rendre « jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ». Et ces rapports réguliers doivent être complétés par un avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce qu’elle a fait par trois fois déjà, et même quatre fois en comptant l’avis publié hier :

Presque à chaque fois, des traitements ont été ajoutés aux traitements existants, élargissant parfois significativement le périmètre de données. Et comme le Covid-19, ces opérations prévues pour n’être que temporaires se sont incrustées durablement dans le quotidien des Français.

De la nécessité, de la proportionnalité