Cyberscore : pour Philippe Latombe, les consommateurs veulent savoir « où sont leurs données »

« Il parait essentiel que les consommateurs puissent savoir où leurs données sont hébergées lorsqu’ils se connectent à une plateforme » a soutenu le député MoDem Philippe Latombe en appui de son amendement adopté contre l’avis du gouvernement.

En plus d’afficher le résultat d’un audit de sécurité réalisé par un PASSI (prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information, agréé par l’ANSSI), tous les éditeurs dépassant un seuil défini par décret devront indiquer où sont hébergées les données traitées. Si du moins la mesure est confirmée en seconde lecture au Sénat.

En attendant, le député MoDem a bien voulu répondre à nos questions sur le sujet.

Pourquoi avoir insisté pour introduire le critère de la localisation des données hébergées dans le cyberscore ?

Pour trois raisons, toutes aussi importantes les unes que les autres et qui, misent bout à bout, rendent le processus indispensable et incontournable.

Premièrement, l’idée du cyberscore est d’éduquer les consommateurs pour qu’ils puissent développer des gestes barrières, des gestes réflexes, en tout cas une éducation à la protection des données. La localisation fait partie de cette éducation. Il faut que ces personnes sachent si les données sont stockées en Europe, en Chine, en Inde, aux États-Unis.

Deuxièmement, aujourd’hui une règlementation européenne nous donne une vision de la donnée personnelle différente de celle du reste du monde. Des pays s’alignent plus ou moins sur l’Europe, mais d’autres développent une approche complètement différente. Et donc, là aussi il est bon que les consommateurs Européens et donc Français sachent où sont stockées leurs données et comment elles sont traitées.

Enfin, troisièmement, je pense que dans une volonté de souveraineté, nous avons besoin de redévelopper des activités économiques en Europe. Pour cela, la localisation est un bon moyen d’avoir des data centers, et non des filières numériques, en Europe qui permettent de contrebalancer des solutions de type cloud américain.

Ces trois raisons, prises indépendamment, méritaient qu’on prenne en compte la localisation. Prises de façon coordonnée, elles rendent ce critère indispensable. D’ailleurs, il n’y a pas eu beaucoup de débats en séance. Le débat n’a eu lieu qu’avec le gouvernement.

Des données sont aussi répliquées par sécurité... faudra-t-il que Facebook, Google, et les autres affichent la liste des centres de données où sont stockées toutes ces informations ?