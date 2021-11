Le récap' des bons plans du moment, édition spéciale Black Friday

Les revendeurs n’ont évidemment pas attendu ce vendredi pour multiplier les promotions. Elles sont nombreuses cette année et devraient encore durer ce week-end et lundi pour le Cyber Monday.

Les SSD sont à l’honneur, que ce soit avec une interface SATA ou PCI Express. Le 870 QVO de Samsung est à 255,99 euros pour 4 To, soit 64 euros seulement par To. Pour 74 euros, vous pouvez prendre le P2 de Crucial en M.2 (NVMe) qui grimpe jusqu’à 2,4 Go/s.

Sur les forfaits, RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom se sont alignées avec 100 Go à 10 euros par mois, 200 Go à 12 euros et 300 Go à 14 euros. Cdiscount Mobile grimpe jusqu’à 130 Go pour 10 euros. Dans tous les cas, ces tarifs sont valables sans limite de durée.

Si vous cherchez à vous équiper en réseau Wi-Fi et/ou filaire, vous trouverez des routeurs, répéteurs et switchs sur cette page de notre site dédié Bonsplans.Tech. Peut-être l’occasion de passer au Multi-Gig avec le QSW-2104-2S de QNAP à 145 euros. De nombreux accessoires (souris, clavier, etc.) et objets connectés sont également proposés.