Installer simplement Arch Linux, c'est possible

Arch Linux est une distribution qui a de nombreux adeptes. Elle bénéficie de son fonctionnement en rolling release, mais aussi de l'image d'un système que l'on adapte à ses besoins, en faisant les choses soi-même, dès l'installation. Ce qui la rend complexe aux yeux de certains. Mais on peut trouver des compromis.

Lorsque l'on parle de distributions Linux exigeantes, dans le niveau de connaissances de tels systèmes qu'elles demandent, on pense assez rapidement à celles qui sont le plus restées « old school » telles que Gentoo ou Slackware. Mais Arch Linux est aussi régulièrement cité, notamment du fait de son processus d'installation.

Appréciée pour ses mises à jour constantes (rolling release), sa grande communauté et sa fiabilité, perçue comme une alternative aux blocs que constituent Debian ou Red Hat, elle s'est rapidement fait distancer par certaines de ses dérivées comme EndeavourOS ou Manjaro, qui ont opté pour une approche plus « user friendly ».

Pourtant, les développeurs de l'écosystème Arch ont fait des efforts, développant des outils tels qu'Archinstall, qui vient de passer en version 2.3. L'occasion de voir s'il est réellement simple de l'installer par ce biais.

Arch Linux : pour les amateurs de travaux manuels