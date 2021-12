Nadi Bou Hanna (DINUM) : Mon FranceConnect « se développera en fonction des retours des utilisateurs »

Le 9 décembre dernier, un décret a officialisé le lancement de l’expérimentation Mon FranceConnect. L’idée ? Donner accès aux usagers à des informations détenues par l'administration les concernant. 25 000 usagers volontaires vont pouvoir tester ce service pendant 12 mois.

La plateforme devrait également permettre aux administrés « d'obtenir un accès à des informations utiles dans le cadre de ses échanges avec les autorités administratives, telles que le suivi de l'avancement de ses démarches, l'état des échanges avec ou entre les autorités administratives le concernant ».

Pour évoquer cette expérimentation, Nadi Bou Hanna, directeur interministériel du numérique, a bien voulu répondre à nos questions. L’échange a été organisé alors que l’intéressé annonçait en interne sa démission, comme l’a indiqué Le Monde, sur fond d’accusations « de management brutal ». L'intéressé nous indique laconiquement que ce départ répond à un choix personnel et à la volonté de se « consacrer à de nouveaux défis professionnels ».

Quels ont été les grands thèmes du deuxième Conseil interministériel des administrateurs des données, et d’abord à quoi sert ce CIAD ?

Le Conseil interministériel des administrateurs des données est une instance créée en 2021 pour donner corps à la stratégie « Data » de l’administration. Le 27 avril, une circulaire du Premier ministre a été publiée pour fixer les grands enjeux de la politique de la donnée sein de l’État. Elle fait suite notamment à la mission confiée au député Éric Bothorel à la fin de l’année 2020.

Ce rapport a pu à la fois souligner les progrès importants de l’administration française en matière d’open data mais aussi identifier des marges de progrès aussi bien dans l’utilisation de la donnée que de sa circulation entre les administrations ou son ouverture.

La circulaire fixe les orientations stratégiques. Il faut la décliner, la mettre en œuvre au sein de l’État. Le CIAD est justement une instance qui réunit un représentant de chacun des ministères pour s’assurer que la circulaire ne reste pas lettre morte.

On y parle partage de la donnée pour simplifier les démarches administratives des Français, encore appelé le « Dites-le nous une fois », pour ne pas redemander encore et encore des données que l’État peut échanger concernant les utilisateurs. On y étudie les opportunités d’ouverture de la donnée, mais aussi des actions à conduire autour du logiciel libre. C’est un moteur assez puissant de transformation des administrations.

Il y a également des produits numériques autour de la donnée et des initiatives lancées par les administrations que j’ai eu l’occasion de présenter au cours du CIAD. C’est le cas de « Mon FranceConnect », qui a été annoncé par la ministre Amélie de Montchalin la semaine dernière.

« Mon FranceConnect » a été justement consacré au Journal officiel le 29 novembre dernier. Quelle est son ambition ?