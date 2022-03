AMD lance ses Ryzen Threadripper Pro 5000 WX (Zen 3, Chagall)

Cela fait plus d'un an que l'on attend qu'AMD se décide à lancer ses Ryzen Threadripper basés sur l'architecture Zen 3. Nous avons finalement droit à cinq modèles « Pro », en édition limitée. Mais n'est-ce pas un peu tard ?

Il y a un an et demi, AMD mettait sur le marché des processeurs Ryzen exploitant pour la première fois son architecture Zen 3 et une finesse de gravure en 7 nm. Depuis, ils ont été déclinés à de nombreuses sauces : EPYC dans les serveurs, APU pour PC de bureau ou portables. Mais certains segments ont été « oubliés ».

Zen 3 : une déclinaison plus lente et partielle

En effet, aucun modèle d'entrée de gamme n'a été mis sur le marché. Pas plus qu'il n'y a eu de déclinaison pour station de travail, Threadripper. Cette dernière était bien prévue pour l'année dernière, mais a discrètement été annulée, sans raison officielle. On imagine qu'avec la pénurie, AMD a souhaité se concentrer sur l'existant.

D'une certaine manière, cela change aujourd'hui avec l'arrivée des Ryzen Threadripper Pro 5000 WX. Un produit attendu, qui pourrait néanmoins décevoir par certains aspects. Surtout à quelques mois de l'arrivée de Zen 4.