Graphcore Bow : 3D stacking, prix inchangé mais plus d'efficacité

Il y a quelques années, Graphcore se lançait sur le marché prometteur des puces de calcul spécialisées dans l'IA avec ses IPU (Intelligence Processing Unit). Ces dernières sont proposées sous la forme de serveurs mais aussi de racks presque clé en main, certains fournisseurs de service cloud (CSP) étant déjà partenaires de l'initiative.

L'entreprise, basée à Bristol et née de la rencontre de Nigel Toon et Simon Knowles il y a 10 ans, vient de lancer sa troisième génération : Bow. Malgré un prix inchangé, elle est jusqu'à 40 % plus performante, 16 % plus efficace d'un point de vue énergétique et utilise un procédé lorgné par de grands constructeurs : le 3D stacking (SoIC-WoW).

Mais si Graphcore compte déjà plusieurs alliés, notamment sur le marché français, elle doit encore convaincre.

Trois générations d'IPU : l'heure de la maturité ?