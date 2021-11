Le dur combat d’un photographe pour obtenir les données d'un compte Instagram

Régulièrement accusé de viol et autres agressions sexuelles par un pseudonyme sur Instagram, propriété de Méta (Facebook), le photographe Fabrice Meuwissen réclame du géant américain les données associées à ce compte. Une demande qui se transforme aujourd’hui en combat devant les juridictions civiles.

« Nous avons entamé un travail avec des plateformes comme Facebook qui a choisi la France pour lancer un fonds doté d’1 million d’euros en faveur du civisme et contre la haine, et qui a accepté la présence en son sein de régulateurs et juristes français pour améliorer certaines pratiques ».

En 2017, au dîner du CRIF, ce coup de chapeau du chef de l’État à l’attention de l'entreprise devenue Meta contrastait avec son coup de poing à l’attention d’un autre réseau social, « Twitter, pour citer les mauvais exemples, qui attend des semaines, quand ça ne l’est des mois, pour donner les identifiants qui permettent d’aller lancer les procédures judiciaires contre ceux qui ont appelé à la haine, au meurtre ».

En 2019, le même Facebook s’engageait « à fournir les adresses IP que lui demandera la justice », dixit un proche de Cédric O. Au même moment, dans l’agenda de l’Élysée, se multipliaient les photos et échanges entre le locataire du Palais et Marck Zuckerberg.

Des signalements restés sans réponse