En France, deux opérateurs toujours autorisés à facturer des frais d’itinérance supplémentaire

Depuis le 15 juin 2017, il n’y a plus de frais d’itinérance dans l’Union européenne pour les usagers (dans la limite d’un usage raisonnable). Il s’agit en fait de roaming « comme à la maison », c’est-à-dire qu’un client français peut utiliser son smartphone (appel, SMS et data) lors de ses vacances en Allemagne ou en Italie par exemple.

Les opérateurs continuent néanmoins de se facturer les uns les autres, dans la limite des tarifs de gros fixés par la Commission européenne. Dans le cas des forfaits « illimités » avec un fair use, ils doivent proposer à leurs clients une quantité minimum de data en itinérance, dont la formule est la suivante :

2 * (prix HT du forfait / tarif de gros HT du prix du Go)

Au 1er janvier, nouvelle baisse des tarifs de gros

Depuis le début de l’année, le tarif de gros est à 3 euros HT par Go, mais il passera à 2,5 euros HT le 1er janvier 2022. Cela va modifier le minimum qui devra être proposé. Ainsi, pour un forfait à 20 euros par mois (16,67 euros HT), on passera de 11,11 Go en roaming actuellement à 13,34 Go dès l’année prochaine.

Voilà pour la théorie. En pratique, certains opérateurs peuvent déroger à cette règle s'ils justifient de certaines conditions auprès de l’Arcep. 11 pouvaient facturer des frais supplémentaires à leurs clients mi-2017, puis seulement trois entre 2019 et 2021. Ils ne sont plus que deux… dont l’un est très probablement en sursis.

Euro-Information Telecom n’a plus de dérogation, quid de Afone ?