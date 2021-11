À 12 milliards d’années-lumière, une galaxie donne des indices sur… la formation du fluor

Les publications scientifiques sont parfois facilement accessibles au commun des mortels (au moins en apparence à la lecture de leur titre), mais dans certains cas elles sont totalement absconses.

C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la publication du jour dans Nature Astronomy et intitulée : « The ramp-up of interstellar medium enrichment at z > 4 ». On vous fait grâce de la traduction française qui n’est pas plus parlante. L'Observatoire Européen Austral (ESO) propose un sous-titrage bien plus compréhensible : « Une nouvelle découverte permet de mieux comprendre comment le fluor – un élément présent dans nos os et nos dents sous forme de fluorure – est forgé dans l'Univers ».

Sans être une révolution, cette découverte permet d’en apprendre un peu plus dans le grand puzzle de l’univers.

Le fluor : d’où vient-il, quels sont ses réseaux ?