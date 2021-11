Lancer un script au démarrage sous Linux et BSD : quelle méthode pour quelle distribution ?

Que l'on gère des serveurs sous Linux ou une machine plus classique, une question revient régulièrement : comment lancer un script au démarrage ? Mais du fait de la diversité des distributions, il n'y a pas de réponse simple à cette question. On distingue néanmoins quelques solutions communes. Tour d'horizon.

Créé il y a plus de 30 ans, le noyau Linux a donné naissance à un écosystème large et diversifié, allant de distributions ultra-légères pour systèmes embarqués à celles visant des serveurs, PC de bureau ou pour joueurs. Il y en a pour tous les goûts. Si toutes utilisent des briques communes, elles se distinguent par certains choix.

La diversité est une chance (quand on respecte l'autre)

L'un d'entre eux concerne le système d'initialisation (init) qui est le plus souvent un enchevêtrement d'outils legacy, utilisés de manière historique, et de décisions plus récentes. Avec un zeste de couche de compatibilité pour s'assurer que l'ensemble continue de fonctionner, sans perdre les administrateurs système et autres utilisateurs, qui ont leurs habitudes. Dès lors, il existe parfois différentes manières de lancer un script au démarrage.

Mais il n'est pas simple de savoir laquelle utiliser, dans quel but et avec quelles contraintes. Surtout que si l'on navigue entre différentes distributions, chacune aura ses propres règles. Sans parler de ceux qui livrent des conseils assez péremptoires en la matière. Car le sujet de « l'init » est devenu pour certains une quasi-guerre de religion, avec ses préceptes et ses adeptes. Au point de mener à Devuan, fork de Debian sans systemd.

C'est donc éloigné de ces considérations que nous avons cherché à comprendre comment lancer un script au lancement de différentes distributions. Car la diversité du monde Linux ne doit pas être une source de conflit, mais bien de complémentarité dans les approches, permettant de répondre à différents besoins.

Au commencement était System V