Ce que contient le référentiel CNIL sur les entrepôts de données de santé

Après une consultation lancée en mars dernier, la CNIL a diffusé au Journal officiel du 24 octobre, le fameux référentiel relatif aux entrepôts de données.

Un tel référentiel n’a pas de valeur contraignante, en ce sens qu’un responsable de traitement peut toujours s’en écarter, mais à condition de justifier les raisons de réaliser des traitements non prévus par ce texte.

Ces mêmes responsables trouveront néanmoins dans le document publié ce week-end au Journal officiel un guide précieux dessiné par la CNIL quand ils envisagent « dans le cadre de leurs missions d'intérêt public » la réunion des données de santé « en vue de leur réutilisation ».

L’intérêt d’un tel référentiel est aussi documentaire. Il « suffit » de déposer une déclaration de conformité pour être autorisé à mettre en œuvre un entrepôt de données de santé, soit autant de données sensibles selon le RGPD. À défaut, ou si le traitement n’est pas conforme à ce référentiel, les responsables devront revenir à la traditionnelle demande d’autorisation.

« Le référentiel ne s'applique qu'aux entrepôts de données de santé dont la constitution se fonde sur l'exercice d'une mission d'intérêt public » indique la CNIL. Cette base légale est l’une des six prévues par le sacro-saint RGPD. Il ne concerne donc pas les « entrepôts mis en œuvre par une société privée sur le fondement de son intérêt légitime » ou encore les traitements « mis en œuvre uniquement aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ».

Même exclusion lorsque la personne concernée a donné son consentement explicite ou s’agissant des « entrepôts appariés avec la base principale du système national des données de santé ».

Sans surprise, les responsables de traitement devront dans tous les cas « mettre en œuvre toutes les mesures appropriées (techniques et organisationnelles) afin de garantir la protection des données à caractère personnel traitées, à la fois dès la conception du traitement et par défaut ». Et cette conformité devra pouvoir être démontrée à tout moment.

Recherche, étude, évaluation