Cybersécurité et open source : l’électrochoc Heartbleed « n’a pas changé grand chose »

Pendant le salon B.Boost de La Rochelle – consacré aux logiciels libres et à l’open source –, plusieurs conférences parlaient de cybersécurité. Plus de sept ans après le douloureux épisode Heartbleed d’OpenSSL, nous avons cherché à savoir si les mentalités avaient changé.

Dans le monde actuel, les cyberattaques se multiplient à vitesse grand V ; toutes les entreprises et les institutions sont concernées ou le seront un jour, ce n’est qu’une question de temps. Pour Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques, « la prochaine guerre mondiale commencera par une attaque cyber ».

Il faut évidemment espérer que l’on n’en arrivera jamais là, mais il faut tout de même prendre cette menace au sérieux. L’open source est une approche intéressante, car « les failles sont plus faciles à détecter quand vous ouvrez le code : tout le monde peut regarder, alors que si vous avez un code fermé il n’y a en gros que les méchants qui peuvent regarder », expliquait un intervenant. Ce n’est malgré tout pas un gage de sécurité absolu, loin de là.

Surveiller les tiers de confiance

Olivier Grall, délégué sécurité numérique de l’ANSSI dans la région Nouvelle-Aquitaine, commence par quelques rappels salutaires : « vos données vous les stockez chez des tiers de confiance et vous partez du principe qu’ils en assurent la sécurité »… Mais est-ce toujours le cas ? Non, d’autant qu’il y a la notion de confidentialité et celle de pérennité comme certains l’ont découvert avec perte et fracas suite à l’incendie d’OVHcloud au début de l’année.

Ainsi, « vous n’avez pas de visibilité sur qui opère les données et ce qu’ils en font, qu’ils soient français ou étrangers ». Olivier Grall cite l’exemple d’un responsable financier d’une très grande société « qui a mis en vente la base de données intégrale de ses clients sur le darkweb pour se faire un peu d’argent (20 000 euros) ». Il n’y a donc pas besoin d’une cyberattaque ou de passer un service étranger pour mettre en danger ses données.

Heartbleed : un gros coup de tonnerre… pour rien ?