Booking condamnée à verser 1,234 million d’euros d'amende civile à la Ville de Paris

Pour retard dans la transmission des données relatives aux locations meublées réalisées via sa plateforme d’intermédiation, Booking écope d’une amende civile de 1,234 million d’euros. La municipalité réclamait 154 millions d’euros, comme on peut le voir dans le jugement ci-dessous.

L’assignation datait de janvier 2021, quand la Ville de Paris a attaqué Booking devant le président du tribunal judiciaire, en procédure accélérée. La mairie réclamait alors à l’entreprise néerlandaise la bagatelle de 154 millions d’euros d’amende civile.



Dans le détail, le Code de tourisme permet aux communes d’instaurer une déclaration préalable des loueurs de meublés de tourisme. Une option activée par une résolution du Conseil de Paris en juillet 2017.

Cette déclaration faite, ces loueurs se voient attribuer un numéro d’enregistrement et d’identification, sachant que le texte limite alors à 120 jours par an la possibilité de louer des résidences principales.

Ces obligations sont doublées auprès des plateformes qui dans le même temps doivent transmettre à la mairie, le nombre de jours au cours desquels les meublés de tourisme font l'objet d'une location par son intermédiaire, si du moins la plateforme a connaissance qu’un bien a été loué plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Une manière pour permettre aux mairies de mettre en œuvre les interdictions prévues par le code.

Les plateformes doivent plus particulièrement signaler dans le mois « le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ».

C’est dans ce contexte que, suite à un constat, la Ville de Paris a réclamé l’intégralité des données portant sur 3 085 meublés, soit autant d’annonces relevées sur le site Booking.com qui n'avaient pas été signalées par cette dernière.

Booking n'est pas protégé par le statut d'hébergeur