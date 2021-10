Le projet de loi pour prolonger le passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022

Il y a eu tour à tour…

la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (23 mars 2020),

la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (11 mai 2020),

la loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (9 juillet 2020)

la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (14 novembre 2020)

la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire (15 février 2021)

la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (31 mai 2021 )

la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (5 août 2021)

la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (11 septembre 2021)

... Mais la liste n'est toujours pas exhaustive. Le gouvernement a déposé hier en fin de journée un nouveau projet de loi, « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ». C'est même le onzième en comptant les deux textes retirés.

Un document enregistré sur le site de l’Assemblée nationale dans un « contexte encore très incertain », où, « face au risque de voir émerger un nouveau variant, une grande vigilance s’impose ». Voilà résumés et extirpés de l’étude d’impact, les motifs de ce dépôt.

La situation se serait certes améliorée depuis la fin des vacances d’été :

« Ainsi, sur la semaine glissante du 28 septembre au 4 octobre 2021, le ralentissement de la circulation du virus se poursuit pour la septième semaine consécutive, avec un taux d’incidence national s’établissant à 46 cas pour 100 000 habitants, en baisse de 17% par rapport à la semaine précédente. La tension hospitalière tend également à s’alléger, avec une diminution des nouvelles hospitalisations comme des admissions en soins critiques. Au 7 octobre 2021, on dénombrait 6 964 patients infectés en cours d’hospitalisation, dont 1 213 en unités de soins critiques ».

Néanmoins, selon les régions, elle demeurerait hétérogène, selon le gouvernement, qui cite un taux d’incidence variant de 84 cas pour 100 000 habitants en Provence-Alpes-Côte d’Azur à 24 pour la Normandie.

« La tension hospitalière se maintient également dans certaines régions : au 5 octobre, en métropole, l’indicateur de tension sur les lits soins critiques liés aux patients COVID est le plus élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur (41%), Île-de-France (26%) et en Occitanie (22%) ». Sans oublier l’outre-mer où la couverture vaccinale est plus faible.

Prorogation du cadre de l'état d'urgence jusqu’au 31 juillet 2022