Pour Me Laurent Bayon, il y a « urgence » à bloquer les sites pornos accessibles aux mineurs

Demain après-midi, la justice rendra son ordonnance sur l’éventuel blocage de Pornhub, Tukif, xHamster, xVideos, RedTube ou encore YouPorn. Me Laurent Bayon, avocat des deux associations à l’origine de cette procédure, revient dans nos colonnes sur ce dossier.

Blocage ou pas blocage ? Le vice-président du tribunal judiciaire de Paris rendra demain son ordonnance, à l’initiative de e-Enfance et la Voix de l’Enfant. Neuf sites sont visés, dont l’accès pourrait être bloqué chez les plus grands FAI français, à savoir Bouygues, Orange, SFR et Free (mais pas Free mobile).

Pour Me Laurent Bayon, il y a urgence à agir. Dans tous les cas, cette procédure aura dans le mérite d’ouvrir le débat sur des sites pour adultes, jugés bien trop accessibles aux mineurs. Une infraction au Code pénal, et même un trouble manifestement illicite que les FAI se doivent de corriger par un blocage d'accès.

Quels sont vos pronostics pour demain ?

Je suis incapable de vous dire où cette procédure va aller si ce n’est qu’il y a trois options.

Premièrement, le tribunal nous déboute avec pour seul argument l’absence d’urgence caractérisée.

Deuxièmement, il nous donne satisfaction en ordonnant le blocage de l’ensemble des sites, ou en réduisant ce périmètre aux seuls sites ayant été vainement mis en demeure par le CSA.

Troisièmement enfin, il rouvre les débats en auditionnant divers acteurs.

Mais pour faire quoi ? La question posée au tribunal est de savoir s’il y a des sites aujourd’hui qui permettent à l’accès sans contrôle à la pornographie par les mineurs.

Consulter Adrien Taquet ou, comme le demande Orange, le président du CSA ? Cela n’apporterait rien à la manifestation de la vérité qui se limite à savoir si des sites contreviennent à la loi pénale. À part faire du dilatoire, voire à repousser la prise de décision du tribunal, je ne vois vraiment pas l’intérêt !

Parlons urgence justement… Pourquoi avoir initié aujourd’hui une telle procédure de référé alors que le porno en ligne est (presque) aussi vieux que le web ?