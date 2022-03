Gigabyte R182-NA1 : 2 Xeon Platinum, 256 Go de DDR4, 10 SSD U.2 (NVMe) dans un serveur 1U

Un serveur 1U avec deux gros Xeon Scalable de 3e génération et plein de SSD PCIe (NVMe) : ça donne quoi en pratique, et comment ça se configure ? Pour le savoir, nous avons décortiqué le R182-NA1 de Gigabyte.

Peu connue du grand public, l'activité de Gigabyte dans le domaine des solutions pour entreprises est importante. Au point que le Taiwanais pourrait la rendre indépendante. Il faut dire que le constructeur est une référence dans le domaine, fournissant des cartes mères, serveurs et solutions edge à de nombreux acteurs du marché, dont des fournisseurs de services cloud (CSP) et acteurs des télécoms français.

Ces dernières années, son catalogue de produits s'est largement diversifié, avec l'introduction de solutions autour de la 5G, d'ARM avec Ampere Computing (notamment le HPC Dev Kit de NVIDIA), mais aussi de solutions innovantes en matière de refroidissement. Avec l'augmentation de la puissance des composants et de la densité, le passage à du watercooling ou la plongée dans des bacs d'immersion deviennent courant.

Mais Gigabyte Server, ce sont aussi des machines plus classiques, à base de Xeon d'Intel ou d’EPYC d'AMD, pour du calcul sur CPU, GPU, du stockage et/ou des accélérateurs. Pour nous faire une idée de ce que de telles solutions ont dans le ventre, nous avons profité de notre dossier sur la virtualisation et les solutions de stockage sur le réseau pour tester un R182-NA1 avec dix emplacements U.2 (NVMe) et deux Xeon 8380 (40C/80T).



C'est parti !

Compacte, mais parée pour la performance