Windows 11 Famille : comment contourner l'obligation d'avoir un compte Microsoft

Avec Windows 11, une pratique déjà présente sur certaines machines sous Windows 10 vendues dans le commerce est généralisée : à l'installation, un compte Microsoft est exigé. En attendant que les législateurs et les autorités compétentes se saissent du sujet, que faire ?

Mais pour tous les autres ? Car l'utilisation de Windows dans sa version la plus récente n'est pas toujours un choix. Si certains le font par pure préférence, c'est parfois nécessaire pour utiliser certains outils ou dans un cadre professionnel. Il faut alors faire avec les contraintes décidées par un Microsoft aux voies régulièrement impénétrables.

Depuis juin, on aurait pu espérer que certains parlementaires ou autorités du secteur se saisissent de ces sujets et des problèmes induits, mais ça n'a pas été le cas. La latence en la matière reste assez élevée malheureusement. Comme nous l'avons fait pour la question de la compatibilité, voyons donc comment vous apporter notre aide sur la question du compte Microsoft obligatoire sur l'édition Famille.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas nouveau puisque c'était déjà le cas sur de nombreuses machines proposées dans le commerce sous Windows 10. Mais cette pratique est désormais généralisée et se constate même depuis une installation fraîche via l'image ISO. Ceux qui ne veulent pas lier leur machine à un compte en ligne devraient pourtant pouvoir le faire et l'utiliser comme bon leur semble.

Même les smartphones ne rendent pas un tel lien obligatoire, bien que la dépendance à la boutique applicative de ces appareils force le plus souvent la main des utilisateurs de manière indirecte. Il y a néanmoins un vrai changement : il faut désormais une connexion Internet pour installer Windows 11 Famille.

Comment contourner le compte obligatoire

Au moment où la question de vos identifiants Microsoft est posée, vous pouvez les entrer de manière classique ou via une clé de sécurité associée à votre compte mais c'est tout. Aucune option pour un accès hors-ligne via un compte local n'est proposée contrairement à l'édition Professionnelle de Windows 11 :



Windows 11 Famille (à gauche), Pro (à droite) - Coupez la connexion Internet et revenez à l'étape suivante

L'astuce consiste à couper la connexion internet après sa détection. Cela peut se faire en retirant le câble réseau de la machine, en éteignant la box ou de manière logicielle dans une machine virtuelle. Comme le fait remarquer un lecteur on peut également lancer l'invite de commandes (MAJ+F10) et taper la commande suivante :

taskkill /F /IM oobenetworkconnectionflow.exe

Si vous êtes déjà à l'étape de connexion, cliquez sur la flèche de retour en arrière. L'outil d'installation pensera qu'il y a un problème et vous proposera la procédure de création de compte classique. Il vous suffit ainsi d'indiquer un identifiant, un mot de passe et des réponses de sécurité, le tour est joué.

Et en cas de mise à jour depuis Windows 10 ?

Que se passe-t-il si un utilisateur se connecte à Windows 10 Famille depuis un compte local et passe à Windows 11 ? Nous avons fait l'essai sur une machine compatible et il n'a pas été exigé de passer à un compte Microsoft.

Lors de la procédure, l'option n'est même pas proposée. Un manque de cohérence bienvenu, mais qui interroge d'autant plus sur la pertinence d'un tel choix. Espérons que l'éditeur reviendra rapidement en arrière, qu'il le fasse de lui-même ou parce que d'éventuels régulateurs lui auront fait remarquer que cela pose de sérieux problèmes.