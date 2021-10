Au tribunal judiciaire de Paris, pluie de décisions contrastées sur les locations Airbnb

Le 29 septembre, le tribunal judiciaire a rendu plus d’une vingtaine de jugements où la ville a attaqué autant de particuliers et autres SCI, un peu trop habitués à louer leurs biens sur les plateformes en ligne. Des dossiers où la Ville de Paris n’est pas toujours ressortie victorieuse. Explications.

La Ville de Paris sait le dossier sensible. « La location meublée touristique, à la nuit ou à la semaine essentiellement, s’est particulièrement développée à Paris, notamment du fait de l’augmentation des offres via internet, au détriment du parc de résidences principales » souligne-t-elle sur sa page dédiée.

« Dans certains arrondissements parisiens (notamment dans le centre et l’ouest), les locations meublées touristiques peuvent représenter jusqu’à 20% de l’offre locative globale ». D’où sa volonté de se mobiliser depuis plusieurs mois.

Le régime en vigueur est à retrouver aussi bien dans le Code de la Construction et de l'habitation que le Code du tourisme. En effet, au fil des réformes récentes, les cadenas législatifs et réglementaires se sont resserrés sur les locations Airbnb et autres formules de location de courtes durées, à mesure que ces services se sont popularisés.

Ainsi, à Paris et dans les villes de plus de 200 000 habitants, lorsqu’un propriétaire loue trop souvent un local d’habitation sur Airbnb, il doit en principe obtenir une autorisation des services de la municipalité, son meublé ayant changé de « destination », avec ce pied sur le terrain de la commercialité.

Le dernier alinéa de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation prévient en effet que basculer une location meublée à une usine à locations de courte durée équivaut à un changement d’usage. Plus précisément, constitue un tel changement, la location d’un meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées de quatre et six mois, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Et attention aux resquilleurs : l'article L.651-2 du même code menace d’une amende civile de 50 000 euros ceux qui ne se conformerait pas à cette obligation. Mieux encore, la justice peut en sus ordonner le retour du local à un usage d’habitation, assortir cette réhabilitation d’une astreinte d'un montant maximal de 1.000 euros par jour et mètre carré utile, (où le produit est intégralement versé à la commune). Elle peut aussi procéder à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires, le tout… au frais de contrevenant.

Seulement, dans plus d’une vingtaine de jugements rendus le 29 septembre dernier, dont nous avons obtenu copie de nombre d’entre-eux, le tribunal judiciaire a rappelé à la Ville de Paris que cette mécanique judiciaire n’était pas aussi automatique.

Deux conditions, la charge de la preuve sur la Ville de Paris