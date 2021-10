Le récap' des bons plans du moment, semaine 39

Le lancement de Windows 11 approche à grands pas, peut-être que c’est l’occasion de mettre à jour certain de vos composants. Peut-être avez-vous envie de vous lancer dans le NVMe/TCP et de placer vos SSD sur votre réseau ? Ça tombe bien, plusieurs modèles sont en promotion .

Après les French Days le week-end dernier, les revendeurs n’ont pas dit leurs derniers mots. La Fnac par exemple propose jusqu’à 20 euros de remise pour un achat de 150 euros minimum (hors smartphones et accessoires). De son côté, Darty lance une opération « bien-être » avec 30 % de réduction sur certains produits.

D’autres sont également sur la brèche, à l’image de LDLC avec 7 % de réduction sur le tarif le plus cher de votre panier, tandis que Materiel.net et Rue du Commerce baissent de 6 % et 7 % des produits pour les gamers. Enfin, Amazon multiplie les offres spéciales sur différentes catégories de produits.