Cybersécurité : les désidératas de l’ANSSI pour l’Union européenne

Dans la première partie de notre dossier, nous sommes revenus sur la création de la directive Network and Information Security (NIS) et l’European Union Agency for Cybersecurity. Il est désormais temps de laisser le passé derrière nous pour nous concentrer sur l’avenir de la cybersécurité en Europe.

Avec le Cyber Security Act, harmoniser les pratiques dans l’Union

Le Cyber Security Act donne à l’institution une autre mission fondamentale : le « cadre européen de certification de sécurité ». Le but est d’harmoniser les pratiques des États membres afin de « permettre une reconnaissance mutuelle au sein de l’UE ». Une prestation certifiée dans un État l’est ainsi automatiquement dans un autre.

Il y a un avantage certain pour les acteurs de la cybersécurité : « Développer l’accès à un marché européen les incite donc à se lancer dans cette démarche. Et par effet domino, cela sert notre objectif : l’élévation du niveau global de sécurité », explique Amélie Perron, cheffe adjointe du bureau affaires politique européenne et internationale de l’ANSSI. Elle ajoute que pour l’Agence française, l’un des principaux enjeux était d’éviter un nivellement par le bas.