L'Europe veut imposer un chargeur universel USB-C

Après des années de promesses de la part de l’industrie, la Commission européenne a opté pour la voie du droit « dur » : la présentation d’une proposition de directive afin d’imposer chargeur et même un port harmonisé, à savoir l’USB Type-C.

« Je suis très heureux de constater que l'industrie est parvenue à un accord, qui simplifiera la vie des consommateurs. Ils pourront recharger n'importe où leur portable grâce au nouveau chargeur universel ». Voilà les paroles réjouissantes du commissaire européen à l'Industrie, Günther Verheugen prononcées… en 2009.

En 2010, plus d’une dizaine de fabricants de smartphones s’accordaient pour uniformiser les chargeurs autour du Micro-USB. Ce protocole d’accord, par deux fois renouvelé, a cependant expiré en 2014.

Un nouvel accord fut bien proposé quatre ans plus tard, mais il n’a pas vraiment séduit l’institution bruxelloise puisqu’il n’aboutissait pas à une solution de charge universelle.

2021. La Commission concède que « le protocole d’accord a permis de réduire la fragmentation du marché et de parvenir à un alignement presque mondial. Sa mise en oeuvre a permis de réduire de trente à seulement trois le nombre de solutions de recharge pour téléphones mobiles ».

Cependant, sa patience a désormais atteint ses limites puisque ce protocole autorisait également « l’utilisation d’interfaces de charge propriétaires, et une solution de ce type a continué d’être utilisée (et l’est toujours) par un grand fabricant de téléphones mobiles ». Les regards ne peuvent que se tourner vers Cupertino, où Apple persiste à équiper ses iPhone de port Lightning.

Autre souci, « il n’a jamais abordé les problèmes environnementaux découlant de la persistance de ces différentes interfaces de charge et de ces différents protocoles de communication pour la charge ».

Après des milliards d’euros et des tonnes de déchets, le temps des mesures législatives