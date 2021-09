Comment générer des codes QR en ligne de commandes

Désormais, les codes QR sont partout, permettant souvent de faire le lien entre un document papier et un appareil mobile. On les retrouve ainsi sur des dépliants, l'emballage de certains produits ou un passe sanitaire. Ils ont l'avantage d'être simples à générer, on peut même le faire en ligne de commandes.

Les codes QR ont été créés dans les années 90 et ont été libérés il y a plus de 20 ans par Denso Wave. Chacun peut donc en profiter. Ils sont standardisés par la norme ISO/IEC 18004:2015 et permettent d'encoder des données dans un format facilement lisible par des appareils mobiles, avec un niveau de correction d'erreur adaptable au besoin.

Le plus souvent, on les utilise pour transmettre l'URL d'un site, mais comme l'a montré le passe européen, on peut y intégrer bien plus d'informations. Il existe de nombreux services proposant de générer des codes QR simples ou plus complexes, de différentes tailles, avec ou sans personnalisation, mais aussi des librairies clé en main.

QRCode.show est l'un d'eux, avec une particularité : cet outil open source, développé en Rust, est accessible en ligne mais répond aussi à des requêtes HTTP effectuées via cURL. Il peut aussi être utilisé via l'adresse qrqr.show.

Générer un code QR en ligne de commande