Tipeee : le plaidoyer de Michael Goldman pour la liberté d’expression

Dans une longue interview accordée à Next INpact, le fondateur de Tipeee revient sur la polémique née du financement du documentaire Hold Up via la plateforme participative. Retour également sur ses propos relatifs à l'antisémitisme tenus dans l’émission Complément d’Enquêtes. L'occasion surtout de rappeler plusieurs points fondamentaux.

« J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste, parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site : on fera même en sorte de les défendre ». La petite phrase colle aux semelles de Michael Goldman depuis l’émission de France Télévisions. Elle a également rallumé la mèche des critiques après le financement de Hold Up, ce documentaire qui devine une manipulation mondiale autour du Covid-19, longuement « débunké » depuis lors.

Dans ce long échange, Michael Goldman remet les choses au point. Il reconnaît sans mal une phrase « maladroite », non sans la reformuler: « Ce que je voulais dire c’est que du projet le plus polémique au moins polémique, tout ce qui est sur Tipeee est légal. Et qu’à ce titre-là, on les assume tous ». L’occasion surtout de prendre de la hauteur, de revenir sur l’impérieuse défense de la liberté d’expression et du rôle ô combien primordial des hébergeurs.

Comprenez-vous l’émoi suscité par votre phrase sur l’antisémitisme ?

Je comprends tout à fait ! Je me suis fait « PierreBourdieuiser »… Le sociologue, qui n’aimait pas trop la télé, disait qu’en une phrase, on peut se mettre toute la France à dos, sauf si on a 1h30 pour l’expliquer.

Pour ma part, j’ai exposé aux journalistes la position de Tipeee pendant deux heures et ils n’ont finalement gardé qu’une seule et unique phrase. Les retours que nous avons depuis la diffusion de ce qui se présente comme une « enquête » nous démontrent que je ne me suis heureusement pas mis toute la France à dos, juste un petit microcosme, mais je peux très bien comprendre que cette phrase, prise comme ça, isolément, ait pu déranger des gens, les faire s’interroger sur ce qu’on était. Or, justement, je pense que cela a trahi ce qu’est Tipeee, nos valeurs et nos méthodes. Je le regrette.

Que regrettez-vous… l’émoi ou la petite phrase ?

Je regrette la façon dont cela s’est passé. La phrase en soi était clairement maladroite. Ce que je voulais dire c’est que du projet le plus polémique au moins polémique, tout ce qui est sur Tipeee est légal. Et qu’à ce titre-là, on les assume tous.

Le cadre fixé sur Tipeee pour accepter les projets, c’est bien celui de la liberté d’expression. Après je regrette que cela ait été isolé dans une démonstration plus longue et que cela ait donné une mauvaise image, fausse, résumée ou simplifiée de l’équipe de Tipeee fait au quotidien ou de ce qu’on est.

Vous parliez de la loi française, mais elle interdit justement l’antisémitisme...