Montdenier et Montagnac : Perseverance réussit la collecte de deux échantillons prometteurs

Début août, la NASA était bien embêtée avec son rover Perseverance. Il avait effectué toutes les manipulations pour prélever des échantillons, mais le tube censé les contenir était désespérément vide.

Après avoir analysé les données, l’Agence spatiale américaine était arrivée à la conclusion que la roche était trop friable et s’était transformée en poussière lors du forage. Il y a quelques jours, elle annonçait fièrement avoir franchi une étape « historique » avec la récupération réussie des premiers échantillons, sagement conservés dans des tubes hermétiques en titane, placés dans le ventre du rover pour le moment.

Ils sont ainsi conservés à l’abri avant d’être déposés au sol par petits tas et peut-être récupéré d'ici quelques années. L’enjeu derrière ces collectes est important puisqu’elles peuvent aider les scientifiques « à reconstituer la chronologie du passé de la région, qui a été marquée par une activité volcanique et des périodes d'eau persistante », explique l’Agence spatiale. C’est d’ailleurs une des raisons du choix de ce site d’atterrissage. Ken Farley de Caltech va plus loin : « Il semble que nos premières roches révèlent un environnement potentiellement habitable ».

Après un échec, une double réussite sur « Rochette »