Des horodateurs notifiaient à tout va la position et l’heure de stationnement des voitures

Certains horodateurs permettent de saisir la plaque d’immatriculation d'une voiture afin de payer son stationnement. Ils sont connectés, vous pouvez ainsi voir le temps restant et modifier la durée directement depuis une application mobile ou recevoir une alerte quelques minutes avant la fin du stationnement par exemple.

Problème, il était possible d'entrer une plaque d’immatriculation – de votre voiture ou non – dans l’application d’une entreprise proposant de tels horodateurs un peu partout en France… et ainsi recevoir des notifications, avec l’emplacement du parking où se trouve le véhicule ainsi que les heures de début et de fin de stationnement.

Si c’est le comportement attendu lorsqu'il s'agit de notre voiture, ça ne l’est pas du tout lorsqu'un inconnu peut ainsi vous surveiller. Contacté, Laurent Schmidt nous donne des détails supplémentaires sur cette faille qu'il a découvert.

Les paiements depuis l’application n’étaient pas concernés