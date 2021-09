Informa'truck : casser la fracture numérique avec un camion-atelier pour réparer les ordinateurs

S'il est aisé de commander du matériel informatique en ligne, avoir un point de conseil et de réparation ne l'est pas, surtout en ruralité. De ce constat est né l'initiative Informa’truck qui se propose d’aller à la rencontre des clients plutôt que l'inverse. Un premier camion prendra la route le 2 novembre dans l’Oise.

Pour les novices, réparer son ordinateur passe soit par l'appel à un ami ou un membre de sa famille – généralement le « geek » qui devient le référent à tout faire – soit par une boutique spécialisée... à condition d’en avoir une à portée de main. Mais elles ne sont pas si nombreuses en zones rurales.

Cyril Noury a donc eu l’idée de lancer un camion itinérant, l'Informa'truck, pour proposer ses services au cœur même des villages. Une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule afin de l'équiper de panneaux solaires. Pour le moment, huit contributeurs ont apporté 290 euros sur les 3 500 euros demandés (la campagne se termine le 5 octobre), mais le lancement du projet ne dépend pas du succès de cette opération.

Il est en effet est déjà bien avancé puisque le camion a été acheté et doit se lancer le 2 novembre. Son créateur nous explique la genèse du projet, ses ambitions et comment il compte gérer son camion, qui se veut « solidaire » à plus d’un titre.

Un projet né en 2017, conforté et accéléré par la crise sanitaire