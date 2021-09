SPF, DKIM et (DM)ARC dans les emails : Free au top, Orange ne tient pas ses promesses

L'année dernière, Orange nous annonçait l'arrivée de son serveur mail nouvelle génération, devant lui permettre de gérer enfin les standards assurant la sécurité des emails. Un sujet où il est à la traine face à ses principaux concurrents. Et avec le temps qui passe, l'écart se creuse, les promesses se fanent.

Cela fait maintenant plus d'un an que nous analysons le respect des standards de la sécurité des emails chez les grands fournisseurs d'accès Internet français. Et autant dire qu'en juin 2020, la situation était catastrophique. Presque aucun ne jouait le jeu dans les adresses fournies aux clients ou même les mails leur étant envoyés.

Pourtant, ces solutions sont connues et maîtrisées, certaines existant depuis plus de 15 ans. Elles visent principalement à s'assurer de la provenance d'un message et donc de mieux lutter contre le spam ou encore l'usurpation d'identité. Des sujets où tous les FAI sont engagés, notamment dans une charte signée avec l'ANSSI.

Au fil des mois, des vérifications et de nos échanges avec les équipes de ces sociétés, les choses se sont peu à peu améliorées. Cela concerne d'ailleurs d'autres acteurs tels que les hébergeurs où nous avions relevé de bons élèves comme Infomaniak, ou Gandi qui a changé ses pratiques suite à nos articles.

Mais un mauvais élève se fait remarquer depuis le début de cette « affaire » : Orange. Et alors que la société va sans doute vanter son amour de la cybersécurité au FIC de Lille, force est de constater qu'elle fait peu d'effort lorsqu'il s'agit de renforcer la protection des emails de ses clients avec SPF, DKIM ou (DM)ARC. Malgré ses promesses.

Comme prévu, Free a implémenté SPF et DMARC