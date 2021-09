En 2020, montée en puissance des contrôles fiscaux ciblés par data mining 

La direction générale des finances publiques (DGFIP) a rendu public son rapport annuel. Au fil des pages, on y découvre le rendement de la taxe GAFA ou encore de la redevance audiovisuelle, mais surtout se confirme la part de plus en plus importante de l’IA et du data mining dans les contrôles. Objectif : supprimer le quart des analystes spécialisés.