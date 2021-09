Récap’ des bilans financiers de l’été : les fabricants de puces et GAFAM se régalent

Après avoir fait le tour des bilans financiers des opérateurs français, regardons ce qu'il se passe à l'international, pour les fabricants de processeurs en tous genres et les grandes plateformes. Là encore, tous les voyants sont le plus souvent au vert, avec des bénéfices en (forte) croissance.

Le second trimestre 2020 était particulier puisqu’une bonne partie de celui-ci était marquée par des mesures de confinement un peu partout dans le monde. Les ventes dans les boutiques physiques ont chuté, tandis que l'eCommerce a connu de fortes hausses. Mais les constructeurs et plateformes en ligne ont bien passé le cap.

Le second trimestre 2021 permet néanmoins de prendre la température de la reprise pour ces acteurs. Premier constat : les habitudes sont restées les mêmes et la croissance reste de mise sur le « numérique » au sens large du terme avec toujours plus de milliards de chiffre d'affaires et de bénéfices.

Round 1 : les fabricants de puces