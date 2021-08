Créer une seedbox facilement avec aria2 et BitTorrent

Lorsque l'on parle de réseaux pair-à-pair (P2P) on oublie souvent qu'ils ne fonctionnent correctement que si chacun y partage des données, comme des fichiers que vous jugez importants. Voici comment faire avec un petit serveur et aria2.

BitTorrent est un protocole de partage de fichiers pair-à-pair souvent associé au piratage, mais il est en réalité très utilisé pour d'autres besoins. Il l'a été chez Facebook pour distribuer des données en interne, des éditeurs de jeux y ont recours pour diffuser ces derniers ou leurs patchs, il est aussi à l'origine de services comme PeerTube ou Resilio, permet la mise à disposition rapide d'images ISO de distributions Linux.

On peut ainsi vouloir l'utiliser pour participer au réseau d'une manière ou d'une autre. Comme nous l'avions évoqué dans un précédent article, il est désormais assez simple de télécharger ou de distribuer un fichier via BitTorrent à travers les liens Magnet grâce à l'introduction de solutions comme la DHT (Distributed Hash Table).

On peut le faire grâce à l'un des nombreux clients existants, qu'il s'agisse des officiels BitTorrent Classic/Web et µTorrent au modèle payant, d'outils open source comme Deluge et qBittorrent ou d'autres très légers tels que PicoTorrent. Certains préfèreront passer par un serveur et la ligne de commandes.

C'est là qu'aria2 entre en scène. Voici comment l'utiliser pour télécharger et diffuser de nombreux fichiers.

aria2, couteau suisse du téléchargement