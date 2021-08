La République en marche prouve qu’il n’y a pas d’anonymat sur le Web

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 13 août dernier à Twitter et Telegram de lui donner l’identité du propriétaire d’un compte intitulé « Pôle central en marche ». Nouvelle décision qui montre que sur le web l’anonymat n’existe pas.

Le 4 février 2021, La République en Marche a découvert l’existence d’un compte Twitter intitulé Pôle Central En Marche, créé en juin 2019 et comptant 400 abonnés. En plus du compte Twitter, il existe aussi un groupe Telegram dénommé Pôle Central En Marche (1500 inscrits).

Ces comptes reprenant les caractéristiques de ses comptes officiels, LaREM a adressé un message de mise en demeure à l’administrateur anonyme du canal Telegram. Face à l’absence de réponse, LaREM a assigné les sociétés Telegram Messenger LLP, Twitter INC et Twitter France SAS devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la communication des coordonnées et autres données personnelles du titulaire des comptes litigieux.

L’audience s’est tenue le 22 juin 2021 et la décision, en référé, du tribunal judiciaire de Paris a été rendue le 13 août. Une décision favorable au parti présidentiel.

Confusion avec les comptes officiels de LaREM