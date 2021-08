Joyeux anniversaires : Windows XP a 20 ans, le Web a 30 ans, le PC a 40 ans

Honneur au plus ancien, le premier « PC » d’IBM. Une société créée en 1911 sous le nom Computing-Tabulating-Recording Company (C-T-R), devenue en 1924 l’International Business Machines Corporation que l’on connait. Dans les années 70, elle a développé un prototype d’ordinateur baptisé SCAMP (Special Computer, APL Machine Portable), qui débouchera en 1975 sur l’annonce du IBM 5100 Portable Computer (puis des 5110 et 5120).

Il faudra attendre le 12 août 1981 pour que l’IBM PC 5150 soit lancé officiellement, sous la houlette de William C. Lowe (décédé en 2013). Il était alors présenté comme le « système informatique le plus petit et le moins cher […] Conçu pour les entreprises, l'école et la maison, il est facile à utiliser et vendu à partir de 1 565 dollars seulement »… et jusqu’à quatre fois plus cher en fonction des options et périphériques.

Il pesait entre 9 et 13 kg selon le nombre de lecteurs de disquette (jusqu’à deux), disposait d’un processeur Intel 8088 cadencé à 4,77 MHz, intégrait 16 à 256 ko de mémoire, fonctionnait avec le DOS 1.0… Sa fiche technique complète se trouve ici, tandis qu’une frise chronologique des 10 premières années de l’IBM PC est par là.

Il fut remplacé par l’IBM XT, puis l’IBM AT… mais c’est une autre histoire. Selon Ars Technica, les « IBM PC » (et leurs clones) auraient dépassé pour la première fois les 50 % de parts de marché en 1986. À l’époque, ses concurrents étaient Amiga, Atari, Apple, Commodore 64… Peu sont encore présents sur le marché.

30 ans de l’annonce du Web

Faisons un bond de 10 ans, pour arriver au 6 aout 1991, le jour où Tim Berners-Lee présentait un autre projet qui allait tout changer : dans le partage d'informations cette fois, avec des liens hypertextes, le World Wide Web.

Il ne faut évidemment pas le confondre avec Internet. Si le Web utilise Internet comme « support », ce n’est pas le seul service, loin de là ! Il y a le FTP, les emails, les messageries, etc. Ils sont bien trop nombreux pour les citer tous. Les dates anniversaires autour du Web sont nombreuses et il n’est pas toujours facile de s‘y retrouver. Voici donc un rapide résumé des quatre principales dates :

12 mars 1989 : Tim Berners-Lee propose au CERN son projet, jugé « vague, mais prometteur ».

20 décembre 1990 : Premier site Web mis en ligne sur Internet.

6 aout 1991 : Le projet est officiellement présenté.

30 avril 1993 : Le CERN place le World Wide Web dans le domaine public.

Dans sa présentation, Tim Berners-Lee expliquait que « pour suivre un lien, un lecteur clique avec une souris (ou entre un nombre s'il ou elle n'a pas de souris). Pour chercher et indexer, un lecteur donne des mots-clés (ou d'autres critères de recherche). Ce sont les seules opérations nécessaires pour accéder au monde entier des données ». Si le principe de base est toujours là, le Web a énormément évolué en 30 ans.

Cet été, le Web fête donc le trentième anniversaire de sa présentation officielle. Il est entre temps devenu une ressource mondiale quasiment indispensable.

Il est si ancré dans nos vies qu'il donne l'impression d'avoir toujours existé. Un peu comme Amazon et Google, des sociétés créées respectivement en 1994 et 1998 (elles ont moins de 30 ans également)…quand IBM a plus de 100 ans.

20 ans de la RTM de Windows XP

Un troisième anniversaire marquant est à fêter cet été : la version RTM (Release To Manufacture) de Windows XP. Cette mouture du système d’exploitation a été une petite révolution pour Microsoft, avec pour la première fois l’utilisation du noyau NT pour le grand public. Ce fut un succès.

Il s’agissait alors de la version finale du système d’exploitation, envoyée aux partenaires pour intégration. Le lancement officiel de Windows XP était arrivé quelques mois plus tard, en octobre 2001. Le système a été supporté par Microsoft pendant une (très) longue période, jusqu’au 8 avril 2014.

Après avoir prévenu à de multiples reprises que plus aucune mise à jour – y compris de sécurité – ne serait proposée à l’avenir pour le grand public, l’éditeur l’a tout de même fait (voir ici et là), tellement son système reste utilisé aujourd’hui. Microsoft planche désormais sur Windows 11, dont la Preview est disponible depuis peu. Pour rappel, Windows 10 a été lancé durant l’été 2015, il y a déjà six ans.