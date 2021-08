Infinite Workrooms : Facebook veut faire entrer la réalité virtuelle dans le télétravail

Facebook a de grandes ambitions pour l’espace de travail en entreprise. La société enrichit sa vision Infinite Office avec de nouvelles capacités liées à l’Oculus Quest 2. Elle se fait plus précise sur les capacités que peuvent en attendre les employés, le concept se faisant plus complet.

Lors de la Facebook Connect il y aura bientôt un an, Facebook présentait un peu en marge Infinite Office. La crise sanitaire battait son plein depuis plusieurs mois et la France voyait se profiler le spectre du deuxième confinement. Les entreprises, et plus particulièrement les GAFAM, étaient à pied d’œuvre pour s’adapter aux nouvelles conditions, le coronavirus et ses premiers variants ayant largement bousculé l’organisation des entreprises.

Infinite Office : vive les bureaux « digitaux » ?

Comme chez Google et Microsoft, Facebook a en partie adapté ses outils pour répondre présent face à des besoins évoluant très rapidement, notamment l’explosion du télétravail. La société a cependant voulu marquer les esprits en fournissant une vision différente, à travers l’utilisation des réalités virtuelle et augmentée.

Infinite Office est donc un service permettant aux employés de travailler de chez eux tout en projetant un environnement devant refléter les locaux de l’entreprise. Tout se fait à travers le casque Oculus Quest, qui affiche une représentation 3D d’une installation que l’entreprise peut personnaliser.

Le reste est au choix de l’utilisateur, notamment la configuration de plusieurs écrans pour multiplier les sources d’informations, même s’il n’en possède qu’un seul physique chez lui.

À l’époque, Facebook avait même embarqué Logitech dans son aventure, via la conception d’un clavier qui devait rendre plus simple la saisie de texte en environnement virtuel, tout en intégrant un trackpad pour manipuler certains objets. Le service a été lancé officiellement en décembre dernier.

Pour le compléter, Facebook a annoncé ses Horizon Workrooms, poussant plus loin le concept.

Tous au même endroit sans y être