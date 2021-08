Être tracé ou payer : l'association noyb s'attaque au tracking wall

Le 10 août dernier, noyb (none of your business) déposait 422 plaintes devant une dizaine d’autorités de contrôle. Elle s’attaquait à la gestion des cookies chez plusieurs grandes sociétés installées en Europe, dénonçant de nombreuses malfaçons.

Max Schrems reconnaît avoir constaté des améliorations sur de nombreux sites web préalablement contactés. Ainsi, « certains acteurs majeurs comme Seat, Mastercard ou Nikon ont instantanément changé leurs pratiques ».

Cependant, tempère-t-il, « de nombreux autres sites web n'ont cessé que les pratiques les plus problématiques. Par exemple, ils ont peut-être ajouté une option de "rejet", mais celle-ci reste difficile à lire. L'obligation d'afficher une option de retrait bien visible a clairement rencontré la plus grande résistance de la part des éditeurs de sites web. »

Ce 13 août, noyb a annoncé un nouvel assaut, toujours sur le même front. L’organisation a déposé plainte contre plusieurs médias allemands et autrichiens : Der Spiegel, Zeit, Heise, Faz, der Standard, Krone et T-Online. Tous ont pour point commun d’avoir adopté un « cookie wall », ou plus exactement un « tracking wall », qui consiste à laisser un choix cornélien aux internautes : accepter les cookies ou devoir payer pour ne pas être tracé.

Tracking wall et doctrine de la CNIL