IA : un neurone ionique artificiel ouvre « un champ d’application considérable »

Une équipe de chercheurs a conçu théoriquement des neurones artificiels avec des ions. Le passage à la pratique pourrait permettre d’arriver à un système neuromorphique dans lequel « mémoire et calcul se font au même endroit », nous explique l'un des scientifiques travaillant sur ce projet.

Comme nous avons récemment eu l’occasion de le rappeler, les intelligences artificielles sont pour le moment largement plus artificielles qu’intelligentes… et ce n’est pas leur seul défaut. Le CNRS aborde en effet un autre point souvent laissé de côté alors qu’il est pourtant primordial : « L’intelligence artificielle ne surpasse le cerveau humain qu’au prix d’une consommation énergétique des dizaines de milliers de fois supérieures ».

De l’eau, des nanofentes de graphène et des neurones

Les chercheurs tentent donc de « concevoir des systèmes électroniques aussi économes en énergie que le cerveau humain ». Au travers d’une publication dans Science, des scientifiques affirment que des dispositifs constitués « d’une seule couche d'eau transportant des ions au sein de nanofentes de graphène auraient la même capacité de transmission qu’un neurone » du cerveau humain.

Derrière cette phrase (qui pourrait faire fuir les profanes) on trouve une technologie prometteuse. Il ne faut pour autant pas mettre la charrue avant les bœufs : il reste encore du travail pour passer de la théorie à la pratique. Lydéric Bocquet, directeur de recherche CNRS, professeur attaché à l'École Normale Supérieure et co-auteur de la publication scientifique, nous apporte des précisions techniques et des pistes sur les débouchés.

Cerveau vs système électroniques : fight !