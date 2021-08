Artemis : le retour des humains sur la Lune en 2024 compromis

Selon le Bureau de l’inspecteur général de la NASA, l’Agence spatiale américaine ne sera finalement pas en mesure d’envoyer des humains sur la Lune en 2024. Une des raisons invoquées : il faudrait attendre le second trimestre 2025 pour que les indispensables combinaisons spatiales soient prêtes.

Début 2019, Donald Trump chamboulait les plans de la NASA et de ses partenaires (notamment l’Agence spatiale européenne). Alors qu’il était prévu de renvoyer des humains sur la Lune en 2028, celui qui était alors président des États-Unis ramenait l’échéance à 2024. Le programme Artemis doit permettre de réaliser cette ambitieuse mission.

SLS, Orion et les combinaisons : le trio indispensable

Plusieurs composants sont nécessaires pour y parvenir. La fusée Space Launch System (SLS) tout d’abord. Elle est « conçue pour évoluer afin de pouvoir accomplir une variété de missions. D'abord sur la Lune pour les missions Artemis, puis sur Mars et d'autres destinations lointaines ». Viennent ensuite se poser sur le dessus du lanceur le module de service européen (avec des réserves d’air, d’eau et d’électricité) ainsi que la capsule habitable Orion.

Mais un élément important doit aussi être pris en considération : les combinaisons des astronautes. Elles doivent non seulement les protéger dans l’espace, mais aussi leur donner de l’oxygène nécessaire pour respirer et communiquer. Il existe actuellement deux modèles utilisés par les astronautes dans la Station Spatiale Internationale (ISS) lors de sorties extravéhiculaires : Orlan (russes) et EMU (Extravehicular Mobility Unit, américaines), mais elles ne sont pas adaptées pour une mission telle qu'Artemis.

Après les vieillissantes combinaisons EMU, voici xEMU

Les combinaisons EMU ont été « conçues il y a 45 ans pour le programme de la navette spatiale », rappelle le Bureau de l’inspecteur général (OIG) de la NASA. De nouvelles versions sont donc en cours de développement, c’est « un élément essentiel pour atteindre les objectifs », ajoute le Bureau.

Problème, leur mise au point prend du retard, risquant de compromettre davantage les ambitions de la NASA pour 2024. Tel un « chevalier blanc », Elon Musk est venu proposer son aide. SpaceX dispose déjà de combinaisons pour les vols dans sa capsule Crew Dragon, mais elles ne sont pas adaptées à des astronautes allant sur la Lune.