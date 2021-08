Boeing enchaine les déboires avec sa capsule habitable Starliner

18 mois après son échec, la capsule spatiale Starliner de Boeing n’est toujours par retournée dans l’espace. Après de multiples retards, elle devait décoller il y a quelques jours, mais un problème sur des vannes l’a clouée au sol. Boeing n’a pour le moment pas identifié la cause et aucune date de lancement n’est donnée.

Fin 2019, Boeing effectuait un premier essai de sa capsule habitable CST-100 Starliner ; elle devait rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) avant de revenir sur Terre quelques jours plus tard. Une ultime répétition générale avant de se lancer avec un équipage. SpaceX était passé par là également avec sa capsule Crew Dragon.

Les enjeux autour de Crew Dragon et Starliner

Un rappel tout d'abord : les Russes étaient les seuls à pouvoir envoyer des humains dans l’ISS depuis l’arrêt du programme de la navette spatiale américaine en 2011. Cela a changé l'année dernière avec la réussite de Crew Dragon, qui représentait un enjeu important pour les États-Unis et indirectement l’Europe.

Côté financier tout d’abord, la place à bord de Soyouz est facturée 85 millions de dollars par les Russes, contre 50 millions de dollars avec SpaceX. Côté indépendance ensuite, les Américains pouvant envoyer leur personnel à bord de leur fusée depuis une base de lancement située aux États-Unis. Enfin, une certaine redondance est assurée : en cas de défaillance de Soyouz, ce qui arrive parfois, une solution de repli existe.

Les États-Unis disposent ainsi de leur propre lanceur et peuvent vendre des places à d’autres, notamment l’Agence spatiale européenne (ESA). Il fallait néanmoins assurer un minimum de concurrence et face à SpaceX, un second partenaire avait été sélectionné par la NASA : Boeing. Mais il accumule problèmes et retards ces derniers mois.

Un premier essai loupé qui n’est pas passé loin de la catastrophe