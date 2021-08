Sur Mars, le mystère (résolu) de la carotte disparue de Perseverance

Perseverance (mission Mars 2020) est à la recherche de traces de vie passée sur la planète rouge. Comme nous l’avons déjà expliqué dans notre dossier qui consacré au rover, il embarque un laboratoire d’analyses afin d‘essayer de trouver in situ des indices dans les roches. Une partie de cette mission consiste aussi à identifier, récupérer et stocker dans des tubes de la matière prélevée sur place.

Ils sont regroupés et déposés au sol. L’emplacement est soigneusement noté afin qu’une mission future puisse venir les chercher afin de les ramener sur Terre. Les scientifiques pourront alors utiliser des machines bien plus performantes et d’autres techniques pour mener les analyses… encore faut-il avoir des échantillons pour cela.

La première tentative de récupération s’est déroulée il y a quelques jours, mais elle s’est soldée par un échec. La NASA pense néanmoins en connaitre la cause : le rover et ses instruments n’auraient rien à se reprocher, la roche serait trop friable et a fini en poussière pendant l’opération de forage.

Mars Sample Return : collaboration entre la NASA et l’ESA