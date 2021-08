Pegasus : 50 000 « cibles potentielles » ? (2/2)

Plusieurs experts s'interrogent sur la provenance et la fonction de la liste des 50 000 « cibles potentielles » de Pegasus. On y trouve ainsi, étrangement, des numéros de téléphone fixe et américains, qui ne peuvent pourtant pas être infectés par le logiciel espion. Deuxième partie de notre décryptage.

Beaucoup voient dans les révélations du Projet Pegasus, du nom du consortium réunissant 17 médias et ONG autour du logiciel espion de la société israélienne NSO, un scandale au moins aussi (voire plus) dévastateur que les révélations d'Edward Snowden en 2013.

Certains vont même jusqu'à évoquer, sans nuances ni précautions, « 50 000 téléphones espionnés », alors que la liste partagée par l'ONG Forbidden Stories aux membres du consortium porterait sur « 50 000 cibles potentielles » d'une part. D'autre part, sur les 67 terminaux autopsiés, « 23 téléphones ont été infectés avec succès et 14 ont montré des signes de tentative de ciblage », comme nous le relevions dans notre premier volet.

Pourtant, plusieurs praticiens fins connaisseurs de ces questions, experts tant des services de renseignement technique que des marchands d'armes de surveillance numérique, abordent cette liste de « 50 000 cibles potentielles » avec pincettes et précautions.

Recruté en 2019 pour conseiller NSO en matière de protection de la vie privée et des droits de l'homme, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, explique ainsi à Paris Match trouver « curieux de s'en prendre à l'entreprise et non à ses clients, qui auraient, pour certains, dévoyé des logiciels achetés », au surplus avec l'aval de l'État d'Israël :

« NSO vend à des États ou à des agences gouvernementales, les négociations se déroulent à un niveau étatique. NSO examine scrupuleusement les besoins de ses potentiels clients : ces acheteurs font-ils face à une criminalité endémique ? Doivent-ils lutter contre des mouvements terroristes ? De son côté, le client prend des engagements formels. Ce sont les mêmes procédures que pour les ventes d’armes. D’ailleurs, NSO dépend en Israël de la commission sur les ventes d’armes, car le logiciel Pegasus peut être assimilé à une arme. »

À la question de savoir si les 50 000 numéros de téléphones pourraient bien être des « cibles potentielles » des clients de NSO, Gérard Araud explique être « perplexe », au vu des sommes potentiellement engagées pour cette surveillance de masse et de la nature des contrats qui limitent le nombre de téléphones visés.

Quant à l’usage supposé par le Maroc de ce logiciel pour espionner des journalistes français, il déclare : « Il faut se méfier des apparences, on plonge ici dans le noir total, tout le monde peut mentir, et personne ne pourra jamais débusquer la vérité. »

« Je resterais extrêmement prudent sur l'exploitation immédiate qui est faite de tout ça, parce que ce n'est pas aussi simple », a de son côté expliqué sur Europe 1 Bernard Squarcini, l'ancien patron de la DCRI (le service de contre-espionnage intérieur, successeur de la DST et devenu depuis DGSI), dont le numéro figure lui aussi dans la liste :

« Quant au listing établi, il faut bien distinguer entre une bibliothèque sur laquelle on peut se reposer, quant à des tentatives réelles d'intrusion ou de l'infection véritable [...] entre établir un listing et faire de l'intrusion sur une cible particulière, parce que tout ceci demande énormément de travail et d'exploitation, je ne pense pas que sur les 50 000 abonnés tout le monde ait pu être écouté. »

Rappelant qu'il est courant, en matière de renseignement, d'essayer d'ouvrir des contre-feux, il estime que « tout est possible », et que le silence de l'Élysée est en conformité avec l'attente des résultats de l'enquête.

Interrogé par Le Point sur l'hypothèse que le Maroc aurait fait espionner le président français, Squarcini reste convaincu que le Royaume n’a aucun intérêt à mettre sur écoute le téléphone d’Emmanuel Macron. De même, il ne voit pas comment un service de renseignement institutionnel pourrait surveiller le Roi et la famille de son propre pays. « Ce listing confus de numéros, sorte d’inventaire à la Prévert, nous incite à faire preuve de la plus grande prudence en attendant les résultats des investigations judiciaires », conclut-il.

« Il y a encore bien plus grave que les bourricots ailés »

Dans une interview au Parisien, François Deruty, ancien directeur du service d’enquête de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et désormais directeur des opérations de l’entreprise de cybersécurité Sekoia, fait lui aussi montre de prudence :

« D’après mon expérience, être placé sur une liste de numéros de téléphone à cibler ne veut pas dire qu’on est victime et qu’on a été attaqué. Il y a beaucoup de faux positifs dans les compromissions. C’est comme lors des fuites de données massives qui font peur à tout à tout le monde alors que ce ne sont souvent que des compilations d’informations données volontairement par les gens. »

S'il ne s'est pas officiellement prononcé au sujet de Pegasus, Guillaume Poupard, actuel directeur général de l'ANSSI, a pour sa part ironisé sur LinkedIn sur ce qu'il a qualifié de « bourricots ailés et leurs avatars… 😩 », allusion à peine voilée au nom du logiciel espion de NSO.

À l'en croire, la « vaste campagne de compromissions touchant de nombreuses entités françaises » et usant d'un mode opératoire jusque-là attribué à une entité chinoise, que vient de découvrir l'Agence, serait qu'« bien plus grave », même si bien moins médiatisée, que les révélations au sujet des « people » potentiellement ciblés par les clients de NSO.

Plusieurs experts ès-cyber s'interrogent